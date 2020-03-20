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В "Аэрофлоте" заявили, что за неделю вернули домой почти 26 тысяч россиян

На данный момент авиасообщение с большинством стран ограничено, российские авиакомпании массово осуществляют вывозные рейсы

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" с 14 по 20 марта вернула в Россию почти 26 тыс. пассажиров, сообщила журналистам пресс-секретарь авиакомпании Юлия Спивакова. На данный момент авиасообщение с большинством стран ограничено, российские авиакомпании массово осуществляют вывозные рейсы.

"По предварительным данным, "Аэрофлот" в период с 14 по 20 марта вывез из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой почти 26 тыс. граждан Российской Федерации", - сказала она.

По ее словам, из Праги "Аэрофлот" вернул 2,7 тыс. человек, Парижа - 2,2 тыс., Вены - 1,7 тыс., Барселоны - 1,7 тыс., Амстердама - 1,6 тыс., Берлина - 1,4 тыс.

"Авиакомпания Аэрофлот продолжает программу по возвращению российских граждан на родину регулярными и чартерными рейсами", - добавила она.

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