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ЦБ не видит необходимости пересматривать список системно значимых банков России

Изначально планировалось выделить 50 таких кредитных организаций, позднее их перечень сократился до 11

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. ЦБ РФ не видит необходимости в корректировке списка системно значимых банков РФ, заявила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Мы не видим необходимости пересматривать список системно значимых кредитных организаций. У нас рассматриваются возможные изменения критериев, мы будем уточнять, но это точно не связано с сегодняшней ситуацией на мировых рынках, на нашем рынке. Речь идет об уточнении подходов, которые назрели, которые мы обсуждали с участниками рынка", - сказала она.

В феврале был опубликован доклад ЦБ для общественных консультаций с предложением дифференцировать надбавки к достаточности капитала для системно значимых кредитных организаций.

Критерии отнесения банков к системно значимым были определены в январе 2014 года. Изначально планировалось выделить 50 таких кредитных организаций, позднее их перечень сократился до 11. Сейчас в него входят Газпромбанк, ВТБ, "Юникредит", Альфа-банк, Сбербанк, "ФК Открытие", Росбанк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк.

На данный момент к таким банками предъявляются повышенные требования, например по базовому капиталу (Н1.1). Так, с 1 января 2019 года системно значимые банки должны выполнять условие достаточности в 6% (для остальных кредитных организаций - 5%). Кроме того, системно значимые банки выполняют норматив краткосрочной ликвидности (LCR), характеризующий устойчивость организации к ситуации денежного оттока за 30 дней.

Теги
РоссияНабиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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