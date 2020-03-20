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Распространение коронавируса нового типа
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Британский авиасалон Фарнборо отменили из-за коронавируса

Авиасалон должен был состояться в июне

ЛОНДОН, 20 марта. /ТАСС/. Международный авиакосмический салон в британском Фарнборо, который должен был состояться 20-24 июля, отменен из-за пандемии заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа. Сообщение об этом размещено в пятницу на сайте мероприятия.

"С глубоким сожалением вынуждены сообщить, что Международный авиасалон в Фарнборо 2020, который должен был состояться в июле, отменен. Мы тщательно все взвесили, однако беспрецедентное влияние глобальной коронавирусной пандемии заставило нас принять это решение в интересах безопасности и здоровья участников салона, посетителей, подрядчиков и обслуживающего персонала", - говорится в документе.

Как отмечает британский телеканал Sky News, решение принято задолго до проведения салона из-за того, что подготовка к нему занимает несколько месяцев.

В авиасалоне ежегодно принимает участие около 80 тыс. человек. В 2018 году в ходе мероприятия были заключены контракты на общую сумму в $200 млрд. Салон проводится раз в два года, и организаторы обещают, что Фарнборо-2022 будет лучшей из проводившихся в Великобритании авиационных выставок.

В феврале глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщал о том, что российская госкорпорация собирается участвовать в авиасалоне в Фарнборо в этом году.

Авиасалон в Фарнборо считается одним из старейших и крупнейших, наряду с французским "Ле Бурже", авиационно-космических салонов мира.

Теги
ВеликобританияРаспространение коронавируса нового типа
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