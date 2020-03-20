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Распространение коронавируса нового типа
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В ВТБ сообщили о разработке мер по защите клиентов, пострадавших от пандемии

Ранее 20 марта Банк России рекомендовал банкам, МФО и кредитным потребительским кооперативам (КПК) не начислять пени и штрафы по кредитам, если заемщик, заразился коронавирусом

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Банк ВТБ разработал комплекс мер по защите интересов своих клиентов, пострадавших в результате распространения в России коронавируса. Об этом говорится в личном обращении главы банка Андрея Костина в адрес клиентов ВТБ.

"Уже сейчас в развитие рекомендаций Центрального банка России ВТБ разработал и утверждает комплекс мер по защите интересов клиентов, пострадавших от распространения пандемии. Каждый клиент, оказавшийся в непростой ситуации из-за пандемии, может рассчитывать на индивидуальный подход", - отметил Костин.

Он также заверил, что клиенты банка могут рассчитывать на поддержку. "Мы вместе. И если вы чувствуете, что вам необходима дополнительная поддержка, помните: вы можете рассчитывать на нас", - подчеркнул глава ВТБ.

В пятницу Банк России на фоне развития ситуации с пандемией рекомендовал банкам, МФО и кредитным потребительским кооперативам (КПК) не начислять пени и штрафы по кредитам, если заемщик, допустивший просрочку, заразился коронавирусом и предоставил официальное подтверждение этому. Также до 30 сентября 2020 года кредиторы смогут реструктурировать займы заболевших клиентов, не формируя по ним дополнительные резервы.

Теги
Костин, Андрей ЛеонидовичРаспространение коронавируса нового типа
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