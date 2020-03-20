Авиакомпания iFly приостановила все зарубежные рейсы

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Чартерная авиакомпания iFly приостановила все свои зарубежные рейсы, говорится в сообщении компании.

"Основываясь на постановлении Главного государственного санитарного врача РФ и рекомендации Ростуризма от 19.03.2020, компанией совместно с партнерами было принято решение о приостановке с пятницы, 20 марта, отправки российских пассажиров на международные курорты", - говорится в сообщении.

В 2019 году iFly перевезла более 1,3 млн пассажиров. Компания сотрудничает с туроператорами Tez Tour, Tempus Tour, TUI. Базируется во Внуково.