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Эксперты: продажи фитнес-центров в Москве упали на 43%

В Петербурге продажи уменьшились на 31%

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Продажи фитнес-центров в Москве и Санкт-Петербурге снизились на 43% и 31% соответственно на фоне распространения в России коронавируса и введения карантинных мер, говорится в исследовании ИТ-компании "Эвотор". Аналитики сравнили количество покупок (чеков) в торговых точках с понедельника по четверг (16 по 19 марта) с продажами 2-5 марта и 17-20 февраля.

"После введения ограничительных мер из-за коронавирусной пандемии в Москве и Санкт-Петербурге существенное снижение наблюдалось фитнес-центрах (в Москве - на 43%, в Санкт-Петербурге - на 31%), салонах красоты (в Москве - на 20%, Санкт-Петербурге - на 14%), у детских игровых площадок (в Москве и Санкт-Петербурге - на 52%), в спа/массажных салонах (в Москве - на 43%, в Санкт-Петербурге - 19%)", - отмечают аналитики.

По данным "Эвотор" падают продажи в магазинах одежды (в Москве - на 26%, в Санкт-Петербурге - на 23%).

"Ситуативный всплеск отмечался в зоомагазинах, в московских - на 23%, в петербургских - на 10%. Рост продаж здесь, скорее всего, связан с желанием людей сделать запасы корма для животных на случай карантина", - считают аналитики.

Ранее Ассоциация операторов фитнес-индустрии сообщила о возможном сокращении объема рынка в РФ к концу 2020 г. на 40%, в том числе в связи с распространением коронавируса. Как сообщила ТАСС президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии и глава сети World Gym в России Ольга Киселева, ассоциация обратилась в правительство России с просьбой оказать отрасли поддержку.

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