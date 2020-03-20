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Производство мороженого открыли в иркутской ТОР

На фабрике станут производить 20 тонн продукции ежедневно

ИРКУТСК, 20 марта. /ТАСС/. Фабрику мороженого объемом инвестиций более 270 млн рублей открыли в пятницу в моногороде Усолье-Сибирское Иркутской области, где за последние десять лет закрылись два крупных промышленных производства, сообщила пресс-служба правительства региона. Предприятие стало резидентом территории опережающего развития (ТОР), испытывающей сложности с привлечением инвестором в район заброшенной промплощадки.

В Усолье-Сибирском, в котором проживают 76,8 тыс. человек, за последние десять лет обанкротились крупное предприятие химической промышленности "Усольехимпром" и завод "Усольмаш", выпускавший оборудование для горной промышленности. В марте 2016 года в городе была создана территория опережающего развития для привлечения инвесторов и запуска новых производств.

"Фабрика мороженого, запуск которой состоялся сегодня в городе Усолье-Сибирское, является одним из 14 резидентов территории опережающего социально-экономического развития "Усолье-Сибирское" и восьмым резидентом, который начал выпуск продукции. Объем капитальных вложений составил 270,9 млн рублей", - говорится в сообщении.

Подготовительные работы и строительство заняли полтора года. На предприятии трудоустроены 24 человека. На фабрике будут перерабатывать в год 6 тыс. тонн молока от местного производителя и выпускать до 20 тонн продукции в сутки. Разработанная линейка мороженого включает в себя 54 вида продукта. Его будут реализовывать в Иркутской области. Решается вопрос о поставках в Республику Бурятию и Монголию.

В ТОР "Усолье-Сибирское" зарегистрированы 14 резидентов, которые с 2016 года создали более 430 рабочих мест. В частности, уже запущены предприятия по производству древесных пеллет, оборудования для добывающей промышленности. Крупнейшим инвестором ТОР является компания "Фармасинтез", которая намерена построить завод по производству фармсубстанций и лекарственных препаратов для лечения туберкулеза, ВИЧ-инфекции, гепатитов и онкологических заболеваний.

В Усолье-Сибирском с октября 2018 года действует режим ЧС из-за угрозы распространения опасных веществ. На площадке закрывшегося в 2005 году крупнейшего за Уралом предприятия химической промышленности "Усольехимпром" находится крупный очаг ртутного загрязнения, оставшийся после ликвидации в 1998 году цеха ртутного электролиза. Кроме того, там хранятся емкости с химическими веществами, а корпуса, почва и подземные воды на территории бывшего завода пропитаны токсинами. Периодически здесь происходят утечки ядовитых веществ.

Теги
РоссияМонголияИркутская областьБурятия
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