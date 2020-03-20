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Строительство ТЭС на Кубани снизит переток электроэнергии из соседних регионов на 500 МВт

По словам вице-губернатора края Анатолия Вороновского, мощность энергостанций региона составляет 2,1 тыс. МВт, потребность потребителей превышает 5 тыс. МВт, дефицит электроэнергии доходит до 3 тыс. МВт

КРАСНОДАР, 20 марта. /ТАСС/. Строительство новой тепловой электростанции "Ударная" в Крымском районе Краснодарского края позволит снизить объем перетока электроэнергии из энергосистем Ростовской области и Ставропольского края на Кубань на 500 МВт. Об этом сообщил в пятницу ТАСС вице-губернатор Краснодарского края Анатолий Вороновский.

"Строительство ТЭС "Ударная", позволит снизить объем перетока из смежных энергосистем в пределах 500 МВт и в целом повысить системную надежность энергосистемы Краснодарского края", - сказал Вороновский.

Он добавил, что сейчас общая мощность энергостанций региона составляет 2,1 тыс. МВт, в то время как максимум электрической нагрузки в пик в регионе превышает 5 тыс. МВт. По этой причине, по его словам, электроснабжение потребителей региона осуществляется, в том числе, из смежных энергосистем Ростовской области и Ставропольского края в объеме до 3 тыс. МВт.

На Кубани остро стоит проблема энергодефицита. Летом, когда в регион приезжают туристы, нагрузка на энергосистему увеличивается, поэтому периодически происходят аварийные отключения. В начале 2019 года замгубернатора региона Андрей Алексеенко сообщил, что новая ТЭС полностью снимет проблему энергодефицита юго-западных районов края и поспособствует поддержанию стабильной работы энергосистемы Крымского полуострова.

Ранее сообщалось, что ТЭС стоимостью 51,1 млрд рублей построят в Крымском районе Краснодарского края в 2021 году. Соглашение об этом подписали на Российском инвестиционном форуме в 2019 году администрация района и внешнеэкономическое объединение "Технопромэкспорт".

Теги
РоссияКраснодарский крайРостовская областьКрым
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