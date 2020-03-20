Шувалов призвал изучить опыт ОЭСР по регулированию предпринимательской деятельности

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов считает необходимым изучить опыт стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в вопросе законодательного регулирования предпринимательской деятельности для применения этих подходов в России. Об этом он заявил на открытии церемонии вручения национальной премии "Бизнес-успех".

"Исследуя дополнительно возможности законодательства, которые могли помочь нашим предпринимателям, и все, что есть и наработано в странах ОЭСР по тому, как определяются предприниматель, какие законодательные рамки для предпринимательской деятельности сегодня существуют, я думаю, что мы вместе и с малым, средним бизнесом, и вместе с теми, кто входит в РСПП, крупный бизнес, должны эту работу провести с нашим законодателем, поскольку мы немного по старинке воспринимаем, что бизнесмен - это тот, кто регулярно распределяет прибыль и ее получает, а его основной вид деятельности - извлечение прибыли. Сегодня предприниматель может заботиться больше о публичном благе, чем распределение прибыли", - сказал Шувалов, выступив в режиме онлайн из штаб-квартиры госкорпорации.

Глава ВЭБ.РФ также выразил надежду, что в следующем году церемония вручения премии "Бизнес-успех" пройдет в очном формате.

На прошлой неделе стало известно, что финал национальной предпринимательской премии "Бизнес-успех", проводимой в рамках форума "Территория бизнеса - территория жизни" проведут в онлайн-режиме. Премия "Бизнес-успех" является совместным проектом общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России", Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов и Общественной палаты РФ, при поддержке Корпорации МСП. В качестве соорганизатора премии выступает Российский экспортный центр.