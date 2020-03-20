Власти Ленобласти из-за коронавируса введут мораторий для бизнеса на выплаты по кредитам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 марта. /ТАСС/. Власти Ленинградской области введут мораторий на оплату по кредитам для бизнеса в связи с ситуацией с распространением нового коронавируса. Об этом журналистам в пятницу сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В области с 13 марта постановлением местного правительства введен режим повышенной готовности.

"Мы введем мораторий на выплату самого тела кредита на определенный период, пока на период действия постановления, [также] мы замораживаем процент. То есть, в период действия постановления те, кто брали у нас эти микрокредиты, у кредитных организаций, проценты платить не будут", - сказал Дрозденко.

Он представил и другие меры поддержки бизнеса. В частности, планируется снижение ставки налога по УСН с 6% (от доходов) до 1% в сферах туризма, досуга, общественного питания, бытовых услуг с распространением срока действия с 1 января 2020 года, увеличить объемы средств на субсидирование субъектов малого и среднего бизнеса на возмещение процентов по действующим кредитам, установить мораторий на три месяца на плату арендных платежей по договорам на предоставление госимущества Ленинградской области и рассрочку на уплату арендных платежей до конца 2020 года.

Кроме того, постановление о режиме повышенной готовности будет дополнено нормой о том, что распространение новой коронавирусной инфекции является форс-мажором. В период действия форс-мажора не будут начисляться неустойки, контрагенты не смогут взыскивать убытки.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 230 тыс. человек, зафиксировано около 10 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 253 случая заражения. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.