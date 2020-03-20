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Ситуация с вылетом россиян из Черногории
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"Победа" вернула в Москву всех своих пассажиров из Черногории

Часть пассажиров авиакомпании вернул домой "Аэрофлот"

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Авиакомпания "Победа" 20 марта вернула всех пассажиров, ранее застрявших в Тивате. Об этом говорится в сообщении лоукостера. Часть пассажиров "Победы" вернул домой "Аэрофлот".

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"Лоукостер "Победа" в пятницу вернул из Черногории в Москву всех своих клиентов. 19 и 20 марта выполнено четыре вывозных рейса для эвакуации из Черногории, внезапно закрывшей в ночь на 17 марта свое воздушное пространство, в том числе и для вывоза граждан России. Часть клиентов "Победы" была передана на вывозные рейсы "Аэрофлота", - отмечается в сообщении.

17 марта стало известно, что авиакомпания "Аэрофлот" и ее "дочка" "Победа", а также S7 не могут вернуть в РФ своих пассажиров из-за отсутствия разрешения на вывоз от властей Черногории. Как пояснял источник ТАСС, правительство Черногории потребовало за разрешение на эвакуацию россиян со своей территории доставить 50 граждан Черногории из Москвы в Тиват без билетов.

Теги
ЧерногорияРоссияСитуация с вылетом россиян из Черногории
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