Apple ограничила продажу наушников и смартфонов в России

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Компания Apple ограничила продажу смартфонов iPhone и наушников AirPods в ряде стран, в том числе в России.

В этом убедился корреспондент ТАСС. Так, при оформлении покупки любой модели iPhone или наушников AirPods через официальный сайт Apple заказать можно не более двух экземпляров в одни руки.

Первым на установленный лимит обратил внимание американский телеканал CNBC, по информации которого это связано с ограниченными поставками из-за эпидемии коронавируса.

При этом в re:Store ТАСС заявили, что не устанавливали никаких ограничений. В "Связном" также сообщили, что ограничений нет. В "М.Видео-Эльдорадо" не смогли оперативно ответить на запрос ТАСС.

Ранее Apple объявила, что из-за ситуации с коронавирусом закрывает свои магазины за пределами Большого Китая (континентальный Китай, Гонконг, Макао и Тайвань) до 27 марта.