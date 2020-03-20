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Пассажиропоток на международных рейсах Домодедово сократился на 13%

Поток сократился в период с 1 по 15 марта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Аэропорт Домодедово сократил обслуживание пассажиров на международных линиях на 13% за период с 1 по 15 марта в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Домодедово.

"За первую половину марта снижение пассажиропотока в сегменте международных линий составило 13% с 1 по 15 марта относительно аналогичного периода 2019 года", - сказали в пресс-службе.

Ранее сегодня холдинг "Аэропорты регионов" сообщил ТАСС, что с начала марта пассажиропоток входящих в него аэропортов сократился почти на четверть. Холдинг контролирует аэропорты Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Самары, Ростова-на-Дону, Петропавловска-Камчатского, Нового Уренгоя, Саратова. Больше всех из-за международных ограничений на полеты пока из российских аэропортов пострадал Жуковский, он потерял почти 90% своих рейсов.

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