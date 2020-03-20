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Распространение коронавируса нового типа
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ЦБ просит банки информировать россиян о правилах поведения в условиях коронавируса

Регулятор также предлагает участникам финансового рынка размещать в своих офисах плакаты Минздрава России или Банка России, а также публиковать актуальную официальную информацию в аккаунтах в социальных сетях

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Банк России просит кредитные и другие финансовые организации оказать содействие в информировании населения, как себя вести в условиях опасной эпидемиологической ситуации. Об этом говорится в сообщении регулятора.

"Важно, чтобы о мерах профилактики и правилах поведения при подозрении на коронавирусную инфекцию узнали как можно больше людей. Банк России просит банки и другие финансовые организации содействовать в информировании населения о правилах поведения в условиях опасной эпидемиологической ситуации", - отмечается в сообщении.

Регулятор также предлагает участникам финансового рынка размещать в своих офисах плакаты Минздрава России или Банка России, а также публиковать актуальную официальную информацию в аккаунтах в социальных сетях и электронных рассылках для клиентов.

"Банки и другие участники рынка могут брендировать предоставленные материалы или создавать новые на основе актуальной информации из проверенных источников - с сайта стопкоронавирус.рф, а также с сайтов Роспотребнадзора и Минздрава России", - добавили в пресс-службе ЦБ РФ.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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