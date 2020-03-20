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Распространение коронавируса нового типа

S&P ожидает масштабной реструктуризации банковских кредитов физлиц и компаний в России

Директор группы "Рейтинги финансовых институтов" S&P Сергей Вороненко также прогнозирует замедление роста выдачи кредитов в 2020 году из-за снижения деловой активности в мире и в РФ

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Российские банки могут начать масштабную реструктуризацию кредитов, чтобы поддержать наиболее пострадавшие компании и индивидуальных заемщиков. Такое мнение выразил ТАСС директор группы "Рейтинги финансовых институтов" S&P Сергей Вороненко.

"В ответ на сложившуюся ситуацию российские банки могут рассматривать возможность масштабной реструктуризации кредитов для предоставления временной поддержки наиболее пострадавшим компаниям, предприятиям малого и среднего бизнеса (МСБ) и, возможно, домохозяйствам", - считает эксперт.

Он добавляет, что значительную поддержку государство предоставит только в случае масштабного стресса в банковской системе.

Аналитик заявляет, что качество кредитных портфелей большинства российских банков будет ухудшаться в течение 2020 года. Однако компенсировать негативный эффект в краткосрочной перспективе будут рекордно высокие показатели чистой прибыли банков в РФ по итогам 2019 года (1,7 трлн рублей). "В среднесрочной перспективе давление на базу фондирования и запасы ликвидности может возрасти. Кроме того, небольшие частные банки могут больше других быть подвержены риску оттока депозитов в связи с паническими настроениями вкладчиков", - говорит Вороненко.

Также он ожидает замедления роста выдачи кредитов в 2020 году в связи со снижением деловой активности в мире и в России.

Распространение пандемии коронавируса вызвало обрушение как на глобальном, так и на российском рынке. Российские индексы и валюта теряют вслед за стремительным падением цен на нефть, майские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICЕ приблизились к отметке $25 за баррель. Рубль подешевел по отношению к доллару, преодолев отметку в 80 рублей.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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