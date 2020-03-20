Минфин США продлил срок завершения сделок с "Группой ГАЗ" до 22 июля 2020 года

Распространение коронавируса нового типа

ЦБ просит банки информировать россиян о правилах поведения в условиях коронавируса

Регулятор также предлагает участникам финансового рынка размещать в своих офисах плакаты Минздрава России или Банка России, а также публиковать актуальную официальную информацию в аккаунтах в социальных сетях

Читать полностью