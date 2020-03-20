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Минфин США продлил срок завершения сделок с "Группой ГАЗ" до 22 июля 2020 года

Минфин США продлил срок завершения сделок с "Группой ГАЗ" до 22 июля 2020 года - заявление.

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