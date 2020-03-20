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Распространение коронавируса нового типа

Дистанционная продажа лекарств в России может начаться с 27 марта

Президент России подписал указ о возможности дистанционной продажи безрецептурных лекарств

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Начало дистанционной продажи лекарств в России может начаться с 27 марта 2020 года. Об этом говорится в плане первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, утвержденном премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

"Разрешение дистанционной торговли безрецептурными лекарственными средствами и медицинскими изделиями, срок - 27 марта 2020 года", - говорится в документе.

Ответственными исполнителями назначены Минздрав, Минпромторг и Минэкономразвития России.

Президент России Владимир Путин сообщил 17 марта, что подписал указ о возможности дистанционной продажи безрецептурных лекарств, потребовав не допустить контрафакта в этой сфере после введения указанной меры.

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Распространение коронавируса нового типа
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