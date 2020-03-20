Власти Кузбасса помогут в трудоустройстве граждан в случае массовых сокращений на шахтах

КЕМЕРОВО, 20 марта. /ТАСС/. Власти Кемеровской области готовы оказать помощь в трудоустройстве работникам находящихся в банкротстве угольных предприятий в случае массовых сокращений персонала, сообщается в пятницу в официальном Telegram-канале губернатора Сергея Цивилева.

Руководство шахты-банкрота "Алексиевская" ранее заявило о намерении сократить в ближайшие дни около 500 горняков и остановить добычу, в апреле возможны массовые увольнения на других предприятиях.

"Правительство Кузбасса готово оказать поддержку сотрудникам предприятий в случае, если компании не смогут найти покупателей своей продукции и будут вынуждены сократить персонал. При реализации этого сценария будет сокращен не весь персонал, часть сотрудников будет задействована на работах по консервации шахт. Правительство Кузбасса, в свою очередь, предложит перечень вакансий для трудоустройства, кроме того, в области действует программа по переобучению кадров, в рамках которой все желающие за счет бюджета смогут получить востребованные на рынке профессии", - говорится в сообщении.

Два крупных предприятия в Кузбассе - шахты "Заречная" и "Алексиевская" - с 2017 года находятся в процедуре банкротства. Летом 2019 года на фоне падения цен на энергетический уголь и трудностей с его вывозом на экспорт в восточном направлении на шахтах начались задержки с выплатой зарплат. Аукционы по продаже предприятий не могут состояться из-за отсутствия участников.

По словам представителя арбитражного управляющего шахты "Алексиевская", с 27 марта на предприятии в течение недели будут уволены около 500 человек, после чего добыча остановится. Шахта "Заречная" может провести массовые сокращения более 2 тыс. работников в конце апреля, если до этого времени не будет найдет новый собственник.

Шахта "Заречная" является одним из градообразующих предприятий кузбасского моногорода Полысаево. Шахта "Алексиевская" работает в Ленинск-Кузнецком районе. До банкротства оба предприятия входили в одну угольную компанию "Заречная".