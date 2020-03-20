Красноярские власти рассчитывают на проект "Арктик Палладий" при любом составе акционеров

КРАСНОЯРСК, 20 марта. /ТАСС/. Власти Красноярского края рассчитывают, что проект "Арктик Палладий" будет реализован, несмотря на выход из него одного из двух инвесторов - компании "Русская платина" бизнесмена Мусы Бажаева. Об этом ТАСС сообщил губернатор региона Александр Усс.

"Русская платина" в пятницу уведомила "Норникель" о выходе из проекта "Арктик Палладий" и решении развивать активы, которые должны были стать ее вкладом в совместный проект, самостоятельно. Компания указала, что причиной такого решения стал отказ второго крупнейшего акционера "Норникеля", "Русала", дать корпоративное одобрение участию горно-металлургической компании в совместном предприятии.

"Учитывая высокую перспективность этого проекта, мы надеемся, что он будет реализован с любым составом акционеров", - сказал Усс.

"Норникель" и "Русская платина" подписали соглашение о стратегическом партнерстве, предполагающее создание совместного предприятия для дальнейшей разработки месторождений вкрапленных руд Норильского промышленного района, в феврале 2018 года. Компания "Арктик Палладий", на базе которой сформировано СП, была зарегистрирована летом 2018 года, она являлась 100% "дочкой" "Норникеля".

Ходатайство структур "Норникеля" и "Русской платины" на создание совместного предприятия "Арктик Палладий" было удовлетворено Федеральной антимонопольной службой (ФАС) РФ в декабре 2019 года. Предполагалось, что компании будут владеть в СП равными долями - по 50%, это подтверждал представитель компании Бажаева. В феврале стало известно, что стороны подписали акционерное соглашение в рамках СП, следующим шагом, по плану, должно было стать внесение операционных компаний в СП. Согласно договоренностям, вкладом "Русской платины" в совместное предприятие должны были стать лицензии на разработку южной части месторождения Норильск-1 и Черногорского месторождения в Красноярском крае. Вкладом "Норникеля" стала бы лицензия на разработку Масловского месторождения.

В конце ноября 2019 года Бажаев на встрече с президентом сообщил, что общие инвестиции в проект составят $15 млрд. Он также добавлял, что запасы металлов платиновой группы проекта "Арктик Палладий" оцениваются в 4,5 тыс. тонн при годовом потенциале добычи 120 тонн. Вице-президент "Норникеля" Дмитрий Пристансков оценивал инвестиции в проект на уровне 250 млрд рублей (порядка $3,9 млрд) до 2033 года.