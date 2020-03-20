В Самаре начался второй этап строительства Фрунзенского моста

САМАРА, 20 марта. /ТАСС/. Второй этап строительства Фрунзенского моста, связывающего исторический центр города с отдаленными районами Волгарь и Южный город, начался в Самаре. Работы включают в себя обустройство транспортной развязки и мостового перехода через железнодорожные пути, сообщает в пятницу правительство Самарской области.

"В рамках реализации второго этапа мостового перехода "Фрунзенский" начато строительство транспортной развязки на пересечении Кряжское шоссе - Новокуйбышевское шоссе - ул. Уральская - ул. Утевская. Подрядная организация приступила к бетонированию подпорной стены будущего путепровода", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте строительства транспортной развязки устраивается песчаное основание, устанавливаются арматурные каркасы для дальнейшей заливки бетоном. Также начата заготовка для обустройства фундаментов опор путепровода через железнодорожные пути.

Фрунзенский мост соединяет два берега реки Самара и связывает центр города с жилыми районами на другом берегу реки. Движение по мосту было открыто 31 декабря 2019 года, благодаря чему улучшилась транспортная доступность до жилого района Волгарь.

После завершения строительства путепровода улучшится транспортная доступность микрорайона Южный город и города Новокуйбышевск, откуда многие жители приезжают в Самару на работу и учебу. Сейчас движение осуществляется по двухполосному мосту через железнодорожную ветку, на котором в утреннее и вечернее время образуются крупные заторы. Стоимость работ составляет 5,5 млрд рублей, строительство продлится до ноября 2022 года.