Ространснадзор с 21 марта приостановит контроль веса машин с товарами первой необходимости

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Ространснадзор приостановит весовой контроль транспортных средств, перевозящих товары первой необходимости, на четыре дня раньше: с 21 марта по 25 апреля 2020 года. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Ранее в Ространснадзоре заявляли, что приостановят весовой контроль автомобилей с продуктами и лекарствами с 25 марта.

"В дополнение к новости о весовом контроле сообщаем, что дата приостановления весового контроля транспортных средств - 21 марта", - уточнили в ведомстве.