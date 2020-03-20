МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Российские индексы подросли на фоне улучшения общерыночных настроений, в том числе благодаря стимулирующим мерам мировых регуляторов. Индекс Мосбиржи к завершению торгов вырос на 2,46% - до 2331,6 пункта, индекс РТС - на 2,39%, до 924,22 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19:15 мск вырос на 0,44%, до 79,5 рубля, курс евро - на 0,45%, до 85,03 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 1% - до $27,91 за баррель.

Рынок акций в пятницу предпринял попытку продолжения восстановительного роста на фоне оживившейся ценовой конъюнктуры в нефти и улучшения внешнерыночных настроений, отметил финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека.

Эксперт полагает, что текущие повышательные движения на рынке чрезвычайно неустойчивы и во многом являются следствием рекордной с 2008 года технической перепроданности.

"О полноценном восстановлении говорить, безусловно, преждевременно, учитывая степень неопределенности как в отношении развития "вирусной" угрозы, так и в отношении развития событий на рынке нефти", - добавил он.

В понедельник ключевыми темами для инвесторов останутся коронавирус и коллизии нефтяного рынка, считает Дейнека. Из макростатистики дня выделим публикацию индекса доверия потребителей еврозоны за март.

По нашим оценкам, в понедельник индекс Мосбиржи может формироваться в пределах диапазона 2250-2400 пунктов, курс рубля к доллару - 78-82 рубля.