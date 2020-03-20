{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Российские индексы подросли на фоне улучшения общерыночных настроений

К завершению торгов индекс Мосбиржи вырос на 2,46%, индекс РТС - на 2,39%

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Российские индексы подросли на фоне улучшения общерыночных настроений, в том числе благодаря стимулирующим мерам мировых регуляторов. Индекс Мосбиржи к завершению торгов вырос на 2,46% - до 2331,6 пункта, индекс РТС - на 2,39%, до 924,22 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19:15 мск вырос на 0,44%, до 79,5 рубля, курс евро - на 0,45%, до 85,03 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 1% - до $27,91 за баррель.

Рынок акций в пятницу предпринял попытку продолжения восстановительного роста на фоне оживившейся ценовой конъюнктуры в нефти и улучшения внешнерыночных настроений, отметил финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека.

Эксперт полагает, что текущие повышательные движения на рынке чрезвычайно неустойчивы и во многом являются следствием рекордной с 2008 года технической перепроданности.

"О полноценном восстановлении говорить, безусловно, преждевременно, учитывая степень неопределенности как в отношении развития "вирусной" угрозы, так и в отношении развития событий на рынке нефти", - добавил он.

В понедельник ключевыми темами для инвесторов останутся коронавирус и коллизии нефтяного рынка, считает Дейнека. Из макростатистики дня выделим публикацию индекса доверия потребителей еврозоны за март.

По нашим оценкам, в понедельник индекс Мосбиржи может формироваться в пределах диапазона 2250-2400 пунктов, курс рубля к доллару - 78-82 рубля.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Источник: ОПЕК провел переговоры с американским нефтяным регулятором
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС