{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа
Обновлено 

Участников внешнеторговой деятельности освободят от ответственности при форс-мажоре

В Минфине при этом отмечают, что вопрос о привлечении к ответственности будет решаться с учетом всех обстоятельств по делу

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Российские компании не будут подвергаться административной ответственности при нарушении иностранными контрагентами контрактов из-за форс-мажорных обстоятельств вследствие распространения коронавируса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минфина РФ.

"Минфин России в рамках исполнения плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции проинформировал участников внешнеторговой деятельности о том, что резиденты не будут привлекаться к административной ответственности в случае нарушения иностранными контрагентами условий внешнеторговых контрактов, если это вызвано форс-мажорными обстоятельствами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что резиденты РФ не будут привлекаться к административной ответственности при неисполнении нерезидентами-иностранными контрагентами сроков поставки или оплаты товаров по внешнеторговым договорам, а также при невозвращении нерезидентами ранее уплаченных денежных средств в виде авансовых платежей.

В Минфине отмечают, что в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях, резидент должен представить доказательства, свидетельствующие об отсутствии в его действиях вины, в том числе доказательства принятия им всех зависящих мер по соблюдению требований российского валютного законодательства. Вопрос о привлечении резидента к ответственности решается в каждом конкретном случае отдельно с учетом всех обстоятельств по делу, добавили в Минфине.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Источник: ОПЕК провел переговоры с американским нефтяным регулятором
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС