Участников внешнеторговой деятельности освободят от ответственности при форс-мажоре

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Российские компании не будут подвергаться административной ответственности при нарушении иностранными контрагентами контрактов из-за форс-мажорных обстоятельств вследствие распространения коронавируса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минфина РФ.

"Минфин России в рамках исполнения плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции проинформировал участников внешнеторговой деятельности о том, что резиденты не будут привлекаться к административной ответственности в случае нарушения иностранными контрагентами условий внешнеторговых контрактов, если это вызвано форс-мажорными обстоятельствами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что резиденты РФ не будут привлекаться к административной ответственности при неисполнении нерезидентами-иностранными контрагентами сроков поставки или оплаты товаров по внешнеторговым договорам, а также при невозвращении нерезидентами ранее уплаченных денежных средств в виде авансовых платежей.

В Минфине отмечают, что в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях, резидент должен представить доказательства, свидетельствующие об отсутствии в его действиях вины, в том числе доказательства принятия им всех зависящих мер по соблюдению требований российского валютного законодательства. Вопрос о привлечении резидента к ответственности решается в каждом конкретном случае отдельно с учетом всех обстоятельств по делу, добавили в Минфине.