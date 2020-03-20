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Распространение коронавируса нового типа

Авиакомпания "Россия" начала вывоз туристов "Библио-Глобуса" с зарубежных курортов

С 20 марта рейсы туда будут отправляться пустыми, обратно - с возвращающимися домой туристами

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. "Библио-Глобус" совместно с авиакомпанией "Россия" начали вывоз туристов с зарубежных курортов из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении туроператора.

"Библио-Глобус" приступил к вывозу граждан РФ с международных курортов на рейсах авиакомпании "Россия". В связи со сложной ситуацией, связанной с распространением коронавируса COVID-19, крупнейший в России туристический оператор "Библио-Глобус" принял решение о вынужденном возврате своих клиентов - граждан РФ на территорию России", - говорится в сообщении.

Туроператор и авиаперевозчик приступили к формированию вывозных рейсов. С 20 марта рейсы туда будут отправляться пустыми, обратно - с возвращающимися домой туристами. В целях недопущения полной отмены рейсов по форс-мажорным обстоятельствам затраты на их выполнение туристический оператор взял на себя, отмечается в сообщении.

"Библио-Глобус" принял решение возвратить денежные средства за турпутевки с перелетом авиакомпанией "Россия" клиентам в полном объеме. Также клиентам оператора предоставляется возможность перенести даты поездки или заменить направление, отметили в компании.

Ростуризм 19 марта рекомендовал туристам воздержаться от поездок за пределы Российской Федерации до нормализации эпидемиологической обстановки; организованным туристам обратиться к туроператору с просьбой о переносе срока совершения путешествия на более поздний срок; туроператорам временно воздержаться от отправки туристов на территорию иностранных государств и оказать максимальное содействие туристам в перебронировании сроков совершения путешествия на более поздний срок.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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Источник: ОПЕК провел переговоры с американским нефтяным регулятором
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