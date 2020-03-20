Россельхознадзор упростит порядок оформления ввозимой в Россию продукции

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Россельхознадзор в связи с эпидемиологической ситуацией упростит порядок оформления ввозимой в Россию продукции растительного и животного происхождения. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"В связи с общемировой эпидемиологической ситуацией, отменой части авиарейсов, а также приостановкой работы международных курьерских служб, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору считает необходимым упростить порядок оформления грузов с целью недопущения срыва поставок продукции растительного и животного происхождения", - сообщили в Россельхознадзоре.

Как пояснили в ведомстве, оформление подконтрольных Россельхознадзору товаров будет осуществляться по копиям ветеринарных и фитосанитарных сопроводительных документов.

Все необходимые меры для подтверждения подлинности указанных документов будут приняты совместно с компетентными службами других стран, добавили в Россельхознадзоре.