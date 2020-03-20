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Распространение коронавируса нового типа

"Газпром" готов организовать производство антисептиков из газа

В компании заявили, что при переработке газа можно вырабатывать различные производные, которые станут основой дешевых и эффективных антисептиков, необходимых во всем мире

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. "Газпром" готов в сжатые сроки организовать производство антисептиков из природного газа. Об этом говорится в сообщении холдинга.

"Ключевые факторы успеха в этой борьбе [с коронавирусом] - наличие антисептиков и разработка вакцины... Поэтому мы видим перспективу для развития такого направления использования природного газа, как производство антисептиков", - сообщает компания.

При переработке газа можно вырабатывать различные производные, которые станут основой дешевых и эффективных антисептиков, необходимых во всем мире.

"Такое производство на заводах "Газпрома" возможно организовать в сжатые сроки в необходимых масштабах. Брызнем антисептиком на коронавирус", - отмечается в сообщении.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 240 тыс. человек, зафиксировано более 10 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 253 случая заражения. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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Источник: ОПЕК провел переговоры с американским нефтяным регулятором
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