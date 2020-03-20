ФНС приостановит выездные проверки и проверки онлайн-касс до 1 мая

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Федеральная налоговая служба (ФНС) до 1 мая приостанавливает выездные проверки, а также проверки онлайн-касс и контроль за соблюдением валютного законодательства, говорится в сообщении ведомства.

"До 1 мая 2020 года ФНС России приостанавливает назначение выездных налоговых проверок, проверки пользователей онлайн-касс, а также контрольные мероприятия по соблюдению требований валютного законодательства и вопросам госрегулируемых видов деятельности в области азартных игр и лотерей в отношении всех категорий налогоплательщиков, в том числе малого и среднего бизнеса", - отмечается в сообщении.