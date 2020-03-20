Лоукостер Easyjet из-за коронавируса отменит большинство рейсов с 24 марта

ЛОНДОН, 20 марта. /ТАСС/. Британская авиакомпания-лоукостер Easyjet отменит большинство рейсов с 24 марта из-за пандемии заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении компании.

"Существенно уменьшить количество осуществляемых рейсов - правильное решение в ситуации, когда многие страны рекомендовали своим гражданам отказаться от зарубежных поездок без крайней необходимости", - сказано в документе.

Компания продолжит осуществлять "минимум необходимых рейсов" - в основном внутри Великобритании. Easyjet также заявляет о готовности осуществлять рейсы, "необходимые для репатриации клиентов", оказавшихся за рубежом после того, как ряд стран Европы и мира закрыли свои границы в связи с пандемией.

Easyjet является одним из крупнейших авиаперевозчиков Европы. В 2019 году услугами компании воспользовались 96 млн пассажиров.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 240 тыс. человек, зафиксировано более 10 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 253 случая заражения.