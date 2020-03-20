ЦБ не видит признаков рецессии в экономике России

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. После длительного цикла понижения ключевой ставки ЦБ РФ решил сохранить ее на уровне 6%. Этому предшествовал обвал мировых рынков и стремительное падение курса рубля.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина призналась, что заседание совета директоров "прошло нестандартно": во-первых, рассматривались все три варианта изменения ставки, а во-вторых, был принят целый набор мер для поддержки банков, бизнеса и граждан в условиях эпидемии коронавируса.
"Мы детально рассматривали три варианта [изменения ставки] - снизить, повысить или оставить неизменной. В пользу снижения ключевой ставки было наше понимание среднесрочных факторов динамики инфляции. Решение о сохранении ключевой ставки, которое мы приняли, в текущих условиях балансирует влияние факторов краткосрочного и среднесрочного характера, риски для инфляции, экономики и финансовой стабильности", - пояснила Набиуллина решение регулятора.
Рецессии не видно
События в феврале-марте развивались с существенным отклонением от базового прогноза из-за коронавируса, констатировал регулятор. При этом из пресс-релиза ЦБ по итогам совета директоров исчезли и сигнал о возможном понижении ключевой ставки, и прогнозы по росту российского ВВП и ценам на нефть. Обновленный макроэкономический прогноз регулятор пообещал представить 24 апреля, после заседания по денежно-кредитной политике.
Однако Набиуллина заверила, что ЦБ не фиксирует признаков начала рецессии в российской экономике, а динамика ВВП по итогам года останется в положительной зоне.
"Обычно рецессией называют ситуацию, когда отрицательный темп экономического роста несколько кварталов, не меньше двух. Мы видим, что темпы во втором квартале этого года могут замедляться и будут, скорее всего, меньше, чем в первом квартале. Но годовые темпы, на наш взгляд, останутся в положительной зоне. Как будет развиваться ситуация в третьем квартале - зависит от многих обстоятельств. Мы пока исходим в качестве гипотезы, что в третьем квартале будет стабилизация, в том числе с учетом мер, которые принимаются правительством и Банком России", - пояснила глава ЦБ.
В среднесрочной перспективе ЦБ видит потенциал дальнейшего снижения ставки, однако на текущий момент, помимо проинфляционных факторов, есть нестабильность на финансовых рынках. Вопрос о повышении ставки с повестки также не снят, подчеркнула Набиуллина.
"Нельзя исключать, что будут формироваться устойчивые инфляционные факторы. Мы будем отслеживать риски финансовой стабильности, которые обычно становятся и проинфляционными факторами. На ближайших заседаниях этот вариант также может быть рассмотрен", - сказала Набиуллина.
ЦБ всех поддержит
Помимо решения о ключевой ставке, ЦБ объявил о мерах по поддержке банков, бизнеса и населения. Они призваны сохранить способность финансового сектора предоставлять необходимые ресурсы экономике, защитить интересы пострадавших от коронавируса и адаптировать финансовый сектор к ограничительным мерам по борьбе с эпидемией.
В частности, ЦБ рекомендовал банкам и МФО смягчить условия по кредитам заемщиков, заразившихся коронавирусом. Для банков будут временно отменены требования по надбавкам к капиталу, им также разрешается применять старый курс рубля при расчете основных нормативов. Проверки кредитных организаций приостанавливаются до июля.
"Мы работаем здесь вместе с правительством, у которого есть свои адресные меры поддержки и населения, и бизнеса. Банки будут учитывать сложные ситуации, в которые могут попадать клиенты из-за распространения пандемии", - отметила Набиуллина.
При этом существующие ограничения потребительского кредитования пересматриваться не будут, подчеркнула глава ЦБ. "Мы не считаем правильным, чтобы экономический рост поддерживался за счет того, чтобы закредитованные люди все больше влезали в долговую яму. Пока необходимости убирать надбавки и регулирование по потребительскому кредитованию не видим", - сказала Набиуллина.
Не рассматривается и такой инструмент поддержки населения, как прямые выплаты граждан, практикуемые в ряде зарубежных стран.
"Многие страны прибегают к этой мере, когда все другие исчерпаны: и снижены ставки до нуля, иногда и в отрицательную область, и обширные программы выкупа ценных бумаг с рынка, когда раздуваются балансы Центральных банков. Когда это уже перестает влиять на повышение спроса, на кредитную активность и так далее, обсуждаются эти темы. Эффективность их тяжело оценить. В нашей ситуации такой необходимости, конечно, нет", - резюмировала глава ЦБ.
Рынок будет работать без перерывов
Набиуллина также заверила, что финансовая инфраструктура в России даже в условиях карантина будет работать бесперебойно. "Мы как раз работаем с финансовыми институтами и с инфраструктурными организациями, чтобы обеспечить непрерывность функционирования финансовой инфраструктуры. Здесь много мер есть, мы изучаем международный опыт, чтобы наилучшим образом к этому подготовиться", - сказала она.
Что касается кредитных организаций, то регулятор также уверен в их устойчивости и не видит необходимости в докапитализации российских банков, как это было в период кризиса 2014 года.
"В докапитализации необходимости мы не видим. Мы, кстати, проводим стресс-тесты и будем проводить, чтобы понять, как будет вести себя вся банковская система и отдельные банки в случае реализации самых рисковых сценариев. Эти стресс-тесты показывают, что система устойчива, если есть какие-то проблемы, то они точечные, у отдельных банков. Никакой потребности в докапитализации мы не видим, и никто к нам с этим не обращался", - сказала она.
Говоря о введенных регулятором мерах поддержки финансовых организаций, попавших в сложную ситуацию в связи с изменившейся обстановкой на рынке, глава ЦБ также отметила, что пакет мер, возможно, будет расширяться и уточняться в зависимости от развития ситуации.