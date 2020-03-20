ЦБ не видит признаков рецессии в экономике России

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. После длительного цикла понижения ключевой ставки ЦБ РФ решил сохранить ее на уровне 6%. Этому предшествовал обвал мировых рынков и стремительное падение курса рубля.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина призналась, что заседание совета директоров "прошло нестандартно": во-первых, рассматривались все три варианта изменения ставки, а во-вторых, был принят целый набор мер для поддержки банков, бизнеса и граждан в условиях эпидемии коронавируса.

"Мы детально рассматривали три варианта [изменения ставки] - снизить, повысить или оставить неизменной. В пользу снижения ключевой ставки было наше понимание среднесрочных факторов динамики инфляции. Решение о сохранении ключевой ставки, которое мы приняли, в текущих условиях балансирует влияние факторов краткосрочного и среднесрочного характера, риски для инфляции, экономики и финансовой стабильности", - пояснила Набиуллина решение регулятора.

Рецессии не видно

События в феврале-марте развивались с существенным отклонением от базового прогноза из-за коронавируса, констатировал регулятор. При этом из пресс-релиза ЦБ по итогам совета директоров исчезли и сигнал о возможном понижении ключевой ставки, и прогнозы по росту российского ВВП и ценам на нефть. Обновленный макроэкономический прогноз регулятор пообещал представить 24 апреля, после заседания по денежно-кредитной политике.

Однако Набиуллина заверила, что ЦБ не фиксирует признаков начала рецессии в российской экономике, а динамика ВВП по итогам года останется в положительной зоне.

"Обычно рецессией называют ситуацию, когда отрицательный темп экономического роста несколько кварталов, не меньше двух. Мы видим, что темпы во втором квартале этого года могут замедляться и будут, скорее всего, меньше, чем в первом квартале. Но годовые темпы, на наш взгляд, останутся в положительной зоне. Как будет развиваться ситуация в третьем квартале - зависит от многих обстоятельств. Мы пока исходим в качестве гипотезы, что в третьем квартале будет стабилизация, в том числе с учетом мер, которые принимаются правительством и Банком России", - пояснила глава ЦБ.

В среднесрочной перспективе ЦБ видит потенциал дальнейшего снижения ставки, однако на текущий момент, помимо проинфляционных факторов, есть нестабильность на финансовых рынках. Вопрос о повышении ставки с повестки также не снят, подчеркнула Набиуллина.

"Нельзя исключать, что будут формироваться устойчивые инфляционные факторы. Мы будем отслеживать риски финансовой стабильности, которые обычно становятся и проинфляционными факторами. На ближайших заседаниях этот вариант также может быть рассмотрен", - сказала Набиуллина.

ЦБ всех поддержит

Помимо решения о ключевой ставке, ЦБ объявил о мерах по поддержке банков, бизнеса и населения. Они призваны сохранить способность финансового сектора предоставлять необходимые ресурсы экономике, защитить интересы пострадавших от коронавируса и адаптировать финансовый сектор к ограничительным мерам по борьбе с эпидемией.