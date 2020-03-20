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Распространение коронавируса нового типа

Пенс надеется, что Конгресс на следующей неделе одобрит меры по стимулированию экономики

Вице-президент США заявил, что законодательная команда сейчас работает с республиканцами и демократами по вопросу принятия пакета мер

ВАШИНГТОН, 20 марта. /ТАСС/. Администрация США рассчитывает, что Конгресс страны в начале следующей недели одобрит новый пакет мер, направленных на поддержку экономики в связи с последствиями распространения нового коронавируса. Об этом вице-президент США Майкл Пенс сообщил в пятницу на брифинге в Белом доме.

"Как отметил президент [США Дональд Трамп], наша законодательная команда на Капитолийском холме сейчас работает с республиканцами и демократами по вопросу принятия пакета мер по восстановлению экономики. <...> Мы надеемся, что Конгресс будет действовать по нему в начале следующей недели", - сказал Пенс.

Теги
СШАПенс, Майкл (Майк)Распространение коронавируса нового типа
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Источник: ОПЕК провел переговоры с американским нефтяным регулятором
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