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Распространение коронавируса нового типа

Трамп заявил, что на фоне эпидемии задействовал закон о продукции военного назначения

Данный закон обязывает компании отдавать приоритет государственным заказам

ВАШИНГТОН, 20 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп объявил в пятницу, что он задействовал закон о производстве продукции военного назначения времен Корейской войны (1950-1953) в рамках борьбы со вспышкой нового коронавируса в стране.

Глава государства еще в среду сообщил, что подписал соответствующий указ об использовании этого закона, однако заявлял, что задействует его для борьбы с заболеванием только в самом крайнем случае. Данный закон, по сути, обязывает компании отдавать приоритет государственным заказам.

"Прошлой ночью мы ввели его [закон] в работу. <...> Мы используем его", - отметил президент. Он добавил, что с помощью него правительство собирается увеличить производство аппаратов искусственной вентиляции легких, "миллионов медицинских масок" и респираторов, а также другой необходимой для сдерживания распространения инфекции продукции.

"Нам нужно определенное оборудование, которое штаты не в состоянии заполучить сами", - пояснил Трамп. Президент США подчеркнул, что все произведенное медицинское оборудование будет распределяться между штатами. "Мы [федеральное правительство] помогаем штатам заполучить [медицинское] оборудование", - отметил глава государства.

Закон позволяет президенту расширить производство определенной продукции в целях укрепления национальной безопасности. Он разрешает главе государства, по сути, установить контроль над секторами гражданской экономики и наращивать производство, перераспределять основные ресурсы, а также вводить контроль над ценами.

В Соединенных Штатах, согласно информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, ВОЗ и других официальных источников, число случаев заражения коронавирусом увеличилось до 14631, умерли по меньшей мере 210 человек.

Теги
СШАТрамп, ДональдРаспространение коронавируса нового типа
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Источник: ОПЕК провел переговоры с американским нефтяным регулятором
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