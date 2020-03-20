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Распространение коронавируса нового типа

Роскомнадзор приостанавливает до 1 мая проведение проверок из-за коронавируса

Исключение будет сделано только для внеплановых проверок, основанием для которых является причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Роскомнадзор (РКН) до 1 мая приостановит проверки, в том числе внеплановые, и перейдет в режим онлайн-мониторинга из-за опасности коронавируса. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-центре ведомства.

"Роскомнадзором принято решение о приостановке проведения плановых и внеплановых проверок и переходе на механизмы систематического мониторинга в онлайн режиме. Данный формат работы ведомства будет действовать до 1 мая 2020 года включительно", - говорится в сообщении.

Исключение, по информации пресс-центра, будет сделано только для внеплановых проверок, основанием для которых является причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

С 19 марта 2020 года РКН временно приостанавливает "проведение очных консультаций по вопросу регистрации СМИ и выдачу выписок из реестра зарегистрированных СМИ, а также проведение очных консультаций по вопросу лицензирования телерадиовещания и выдачу на руки лицензий на осуществление телерадиовещания". Кроме того, приостановлено проведение очных консультаций по вопросам лицензирования деятельности в области оказания услуг связи и присвоения радиочастот.

Ранее пресс-служба заявила, что Роскомнадзор готов к введению жестких мер, вплоть до блокировки и отзыва лицензии СМИ, за фейки о распространении коронавируса в России. Ведомство также уведомило о круглосуточном мониторинге всех средств массовой коммуникации, социальных сетей, видеохостингов, телерадиовещательных компаний на предмет выявления недостоверной информации, сеющей панику и провоцирующей общественное беспокойство среди россиян.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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