Минтранс провел первое заседание оперативного штаба по перевозкам угля

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Минтранс РФ провел первое заседание оперативного штаба по вопросам транспортировки угля, сообщили журналистам в министерстве.

"Первое заседание оперативного штаба по вопросам транспортировки угля состоялось сегодня в Минтрансе России. Состав штаба был утвержден председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. Заседание штаба провел министр транспорта Евгений Дитрих. Обсуждались, в частности, меры, направленные на увеличение вывоза угля в восточном направлении", - сказал представитель министерства.

Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов предложил создать отдельное законодательство для модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, как это делалось во время строительства Крымского моста и подготовки к Олимпиаде в Сочи. Он заявил об этом после того, как РЖД и власти Кузбасса подписали соглашение, которое предполагает вывоз 53 млн тонн угля на экспорт в восточном направлении в 2020 году.