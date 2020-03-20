Эксперты сомневаются в способности ОПЕК продать новые объемы нефти

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Страны ОПЕК, которые в апреле планируют существенно увеличить экспорт нефти, могут не суметь продать дополнительные объемы из-за переполненных нефтехранилищ по всему миру, считают опрошенные ТАСС эксперты.

По подсчетам директора группы корпоративных рейтингов АКРА Василия Тануркова, страны ОПЕК с апреля могут увеличивать поставки нефти на 3-5 млн баррелей в сутки, из которых большая часть придется на Саудовскую Аравию.

При этом нефтехранилища в ключевых центрах потребления могут переполниться в ближайшие пару месяцев, если ОПЕК будет наращивать добычу, отмечает руководитель отдела исследований крупнейшего в мире нефтетрейдера Vitol Джованни Серио.

"Тут большой вопрос, куда ОПЕК будет девать эту нефть. Конечно, у США есть большой парк резервуаров для хранения, но дадут ли они возможность саудитам закачивать и покупать эту нефть? Я думаю, что они позволят это только своим нефтяным компаниям", - считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

"Когда на рынок приходят дополнительные 5 млн баррелей в сутки, даже без учета ситуации с коронавирусом, рынок не сможет переварить эти объемы", - уверен он.

Существует также опция использования танкеров для хранения нефти, говорит директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова. "Это даст миру возможность еще какое-то время производить больше. Другой вопрос, что тем, кто будет арендовать эти танкеры, а это, прежде всего, будут производители нефти, придется за это платить по текущим повышенным ставкам. Вопрос в том, стоит ли верить в способность ОПЕК нарастить добычу на 5 млн баррелей в сутки? Ведь их заявления о намерениях и реальность не всегда совпадают", - рассуждает она.

По мнению аналитика "Финама" Алексея Калачева, вместимость нефтехранилищ и стремительно растущая стоимость фрахта танкеров станут ограничителем ценовой войны между нефтяными державами, так как при таком уровне падения спроса затоваривание хранилищ произойдет довольно быстро. Демпинг на рынке Европы, когда саудиты предлагают скидку на свою нефть в $8 за баррель, не может быть долгосрочной стратегией - это, скорее, короткий эпизод ценовой войны, которая к тому же скоро должна завершиться, уверен Калачев.

Чего хотят саудиты?

Саудовская Аравия, играя с Россией и США в ценовую войну, вероятно, не будет выполнять своих угроз - ее агрессивные заявления направлены на достижение более выгодной переговорной позиции по сделке ОПЕК+, считает Белова из Vygon Consulting.

"Мне кажется, что здесь может преследоваться цель создать условия на рынке по принципу "чем хуже - тем лучше", чтобы кто-то дрогнул и начал предлагать варианты по взаимодействию. Конечно, страны ОПЕК могут отказаться от своих планов по такому высокому росту добычи, ведь их заявления не подкреплены контрактами на поставку", - отмечает она.

При этом ОПЕК никто не мешает выступать с грозными заявлениями, а потом забирать их назад под благовидным предлогом реакции на развитие ситуации с мировой экономикой из-за эпидемии коронавируса, указывает Белова. "Я сомневаюсь, что у них есть желание устраивать кровавую бойню, чтобы убрать всех конкурентов с рынка", - добавляет она.

Юшков в свою очередь не исключает, что в скором времени на Саудовскую Аравию могут надавить США, чтобы вынудить королевство не увеличивать добычу нефти. По оценке эксперта, это приведет к тому, что цена стабилизируется на уровне $30-35 за баррель. "Время играет на нас, так как чем дольше эта ситуация будет длиться, тем быстрее будут уходить сланцевые проекты США. Поэтому им надо поторопиться урегулировать эту ситуацию", - заключает Юшков.