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Распространение коронавируса нового типа

"Тез Тур" завершит вывоз туристов с Пхукета рейсами IFly 26 марта

Клиенты туроператора могут перебронировать приобретенные ранее турпакеты на другое направление или изменить сроки поездки

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Турагентство "Тез Тур" досрочно прекращает программу отправки туристов в Таиланд на Пхукет рейсами IFly и завершит вывоз туристов самолетами этого перевозчика 26 марта. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе туроператора.

"Тез Тур" досрочно прекращает полетную программу по маршруту Москва - Пхукет на бортах авиакомпании IFly. В связи с этим, рейс F7 9557/9558, запланированный на 25 марта, выполняться не будет. Крайний вывозной рейс а/к IFly состоится 26 марта", - сообщили в компании.

Клиенты туроператора могут перебронировать приобретенные ранее турпакеты на другое направление из ассортиментной линейки "Тез Тур", изменить сроки поездки на более поздний период или оформить возврат денежных средств в соответствии с законодательством РФ, отметили в компании.

Решение о прекращении программы на рейсах IFly не касается организованных туристов - клиентов "Тез Тур", которые прибыли на курорты рейсами GDS в составе приобретенных турпакетов. Они вернутся домой в сроки, которые изначально были зафиксированы в турах.

Как сообщает Ростуризм, с 00:00 мск 22 марта 2020 года все лица при регистрации на рейс в Таиланд должны предоставить медицинскую справку об отсутствии вируса COVID-19 (полученную не более, чем за 72 часа до вылета) и иметь на руках страховой полис с суммой покрытия не менее 100 тыс. долл. США, включающим данное заболевание. Справка должна быть запрошена в медицинском учреждении и прямо подтверждать факт отсутствия у туриста COVID-19. Документ составляется на английском или русском языке (в последнем случае требуется нотариально заверенный перевод на английский язык).

Теги
ТаиландРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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