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Пользователи сообщают о сбое в работе Facebook, Instagram и WhatsApp

Больше всего на сбои в работе сервисов жалуются в США, а также в странах Центральной Америки

ТАСС, 20 марта. Проблемы в работе социальных сетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp наблюдаются в ряде стран в пятницу. Об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Неполадки в работе стали наблюдаться в 14:48 по времени восточного побережья США (21:48 мск). Больше всего на сбои в работе сервисов жалуются в США (в особенности в штате Флорида), а также в странах Центральной Америки. Пользователи европейских стран тоже сообщают о некоторых неполадках.

Facebook, Instagram и WhatsApp принадлежат компании Facebook.

Теги
США
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