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Сечин считает, что текущие цены на нефть не драматичны

Глава "Роснефти" отметил, что текущие цены не приносят радости

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Резко снизившиеся цены на нефть не являются драматичными, однако и "большой радости не приносит", заявил журналистам глава "Роснефти" Игорь Сечин.

"Нынешние цены я бы не назвал стресс-сценарием. Да, конечно, колебания до такого низкого уровня, как сегодня, большой радости не приносит, но и не вызывают ощущения какого-то драматизма", - сказал он.

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Корректировка цен на нефть

Цены на нефть скорректируются в течение полугода, к концу 2020 года могут вернуться к уровню $60 за баррель. Такое мнение выразил журналистам глава "Роснефти" Игорь Сечин.

"Рынок откорректируется, и я думаю, что достаточно быстро. В течение полугода мы увидим уже те изменения в более стабильном, правильном направлении. К концу года, я предполагаю, что цена может вернуться на уровень до 60 долларов при условии, что будет выход сланцевой нефти с рынка", - сказал он.

Сечин отметил, что резкое снижение цен на нефть до текущего уровня не является драматичным, однако и "большой радости не приносит".

"Нынешние цены я бы не назвал стресс-сценарием. Да, конечно, колебания до такого низкого уровня, как сегодня, большой радости не приносят, но и не вызывают ощущения какого-то драматизма", - сказал он.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE с поставкой в мае 2020 года по данным торгов 20 марта на 21:29 мск снизилась на 5,34%, до $26,94 за баррель. Стоимость апрельского фьючерса нефти WTI упала на 10,7% и находилась на отметке $23,14 за баррель.

Сланцевые проекты

Сланцевые проекты будут неэффективны при текущем уровне цен на нефть - Сечин.

Сделка ОПЕК+

Сделка ОПЕК+ утратила свое значение для рынка, на который влияли другие факторы, в том числе санкции США против Ирана и Венесуэлы - Сечин.

Операционные затраты Роснефти

Уровень операционных затрат Роснефти позволяет работать в текущих условиях "достаточно долго" - Сечин.

Ресурсная база

Компания "Роснефть" имеет большую ресурсную базу для того, чтобы вести добычу нефти 22 года без дополнительных вложений в геологоразведку, но не снижая объемов. При этом уровень операционных затрат позволяет компании работать в текущих условиях "достаточно долго". Об этом в пятницу сообщил журналистам глава "Роснефти" Игорь Сечин.

"Наши операционные затраты позволяют нам достаточно долго работать в этом режиме. Ресурсная база даже без проведения дополнительных инвестиций в геологоразведку позволяет 22 года добывать, не снижая объемов добычи", - сказал он.

Доля на нефтяном рынке

Глава "Роснефти" Игорь Сечин считает, что важно сохранять свою долю на нефтяном рынке, чтобы не терять потребителей. Таким мнением он поделился с журналистами в пятницу.

"Важно сохранить долю на рынке. Цена корректируется, а вот если вы уйдете от своих потребителей, вы туда больше не вернетесь никогда", - сказал он.

По его словам, за годы действия соглашения ОПЕК+, когда страны-участницы сокращали добычу, США смогли значительно увеличить свою ролю на рынке за счет других стран.

"Посмотрите, что происходило в течение этих трех лет нашего участия в соглашении ОПЕК+. Бурными темпами росла нефтяная промышленность США, которая вышла на первое место в мире по производству нефти. Такого не было никогда", - отметил Сечин, добавив, что были построены порядка девяти новых экспортных трубопроводов, морские терминалы, начался активный вход американских газовиков и нефтяников на европейский рынок.

"В 10 раз, например, увеличились поставки в Индию, в 6 раз - в Европу. Надо нам сохранять свою долю рынка или не надо? Я тоже так думаю, что надо", - подчеркнул глава Роснефти.

Себестоимость добычи нефти

Операционные затраты "Роснефти" на добычу нефти составляют $3,1 на баррель, сообщил журналистам глава компании Игорь Сечин.

"У нас в целом операционные затраты низкие - $3,1 на баррель. У нас есть весь набор механизмов для того, чтобы исполнить те планы, которые у нас есть", - сказал он.

Теги
РоссияСечин, Игорь Иванович
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