WSJ: в Минэнерго США предлагают нефтяной союз с Эр-Риядом с возможным выходом из ОПЕК

НЬЮ-ЙОРК, 20 марта. /ТАСС/. Группа должностных лиц в Министерстве энергетики США убеждает администрацию президента Дональда Трампа сформировать альянс с Саудовской Аравией с целью регулирования мировых цен на нефть, что может привести к выходу королевства из состава ОПЕК. Об этом сообщила в пятницу в своей электронной версии американская газета The Wall Street Journal, ссылающаяся на собственные источники.

По их данным, сторонники такого плана выступают за стабилизацию цен на нефть и предотвращение их обвала, произошедшего после переговоров ОПЕК+ в Вене в начале марта. Реализация этой идеи поможет упрочить отношения между США и Саудовской Аравией, а также помешать дальнейшему укреплению связей Эр-Рияда с Москвой, полагают источники.

Согласно публикации, сторонники данной стратегии в Минэнерго США рассматривают несколько вариантов ее реализации. Один предусматривает расширение полномочий федерального правительства не в сфере регулирования добычи нефти в Соединенных Штатах (контролируется частным сектором), а в плане более активного использования национальных запасов углеводородного сырья. В любом случае подготовка почвы для нефтяного альянса с Саудовской Аравией потребует несколько месяцев напряженных усилий, отмечают источники газеты.

По их сведениям, упомянутый выше план обсуждается в Минэнерго США, но пока не одобрен его руководством и Белым домом. Американская сторона пока не доводила концепцию такого альянса до сведения Эр-Рияда. Газета обратилась за комментариями в министерство, в Белый дом и в Совет национальной безопасности США, но не получила пока ответа.

В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что "в надлежащее время" собирается подключиться к обсуждению ситуации вокруг разногласий РФ и Саудовской Аравии по нефти. Агентство Рейтер сообщило в пятницу со ссылкой на американских чиновников высокого ранга, что администрация США планирует отправить в Саудовскую Аравию своего представителя в рамках усилий, направленных на стабилизацию ситуации на рынке нефти. По данным агентства, в Вашингтоне считают, что перенасыщение Саудовской Аравией рынков нефти усугубляет ситуацию, сложившуюся в мировой экономике в связи с последствиями вспышки нового коронавируса. Как ожидается, представитель Минэнерго США пробудет в Эр-Рияде по меньшей мере несколько месяцев.

Цены на нефть обрушились после того, как Россия и Саудовская Аравия на переговорах ОПЕК+ в Вене 6 марта не смогли договориться о продлении соглашения после первого квартала 2020 года. На следующий же торговый день, 9 марта, котировки Brent растеряли 30%, снизившись до 31 доллара за баррель.