"Распадская" не исключает, что ей придется отгружать уголь на запад с потерей доходности

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. "Распадская" отмечает проблемы с вывозом угля через дальневосточные порты из-за недостаточной пропускной способности железной дороги и возможного квотирования. Не исключено, что компании может потребоваться отгружать часть продукции на запад с отрицательной маржинальностью, сообщил в ходе телефонной конференции глава "Распадской угольной компании" Сергей Степанов.

"Сегодня я бы сказал, что цены [на уголь] находятся на достаточно нормальном уровне, при этом из реальных проблем у нас есть проблемы с вывозом на восток. Сейчас, в марте, обсуждается на уровне правительства механизм квотирования", - сказал он. Степанов пояснил, что основные экспортные рынки и для производителей коксующихся углей, и для производителей энергетических углей находятся на востоке. Он отметил, что угольщики Кузбасса хотели бы вывозить на восток порядка 100 млн тонн продукции, в то время как пропускная способность железной дороги в 2019 году составила 53 тыс. тонн, а в 2020 г.оду может снизиться до 46 тыс. тонн. При этом вывозить уголь через балтийские порты в страны Азии нерентабельно. По словам Степанова, РЖД "физически не успевают" расшивать мощности на Дальний Восток теми темпам, которыми угольщики Кузбасса наращивали добычу в течение последних трех лет.

"Правительство сейчас работает над такой методикой, чтобы пропорционально объемам добычи, или по какому-то другому принципу, поделить эту недостающую мощность. Один из принципов, которые обсуждаются, такой: вывез тонну на Запад - получил две тонны на Восток. Для нас этот сценарий, конечно, самый плохой, потому что нам нужно будет вывозить на Балтику через чужие порты [энергетических компаний]. То есть, заплатить сверху от того, что они заплатят, $25-30 за транспортировку и получить убыток $20, только в этом случае получить квоту на восток", - пояснил Степанов.

"Это пока рабочий вариант методики, то есть, я надеюсь, что нам дадут до наших долгосрочных клиентов на востоке довезти уголь, но при этом общее понимание такое, что в 2020-2021 годв все угольные компании отрежут по дальневосточному направлению от их "хотелок", кроме тех, кому повезет при этой распределительной методике. То есть, проблемы сейчас - это относительно низкие цены и проблемы с вывозом на экспорт: на запад не прибыльно, но мы вынуждены будем часть продукции отгружать, даже с отрицательной маржой, потому что иначе копятся склады", - подытожил глава "Распадской".

По итогам 2019 г. "Распадская" отгрузила в страны Азиатско-Тихоокеанского региона 54% от всего объема произведенного угольного концентрата. На страны Европы пришлось 15% на российский рынок - пришелся 31%.

О компании

"Распадская" занимается добычей и обогащением угля в Кемеровской области, она объединяет три шахты, один разрез, обогатительную фабрику и предприятия транспортной и производственной инфраструктуры. В 2019 году "Распадская" добыла 12,8 млн т угля, нарастив добычу на 1% по сравнению с 2018 годом.

Основной акционер компании - Evraz (доля около 88,8%).