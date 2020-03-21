В МВФ заявили, что Аргентина нуждается в существенном облегчении долгового бремени

ВАШИНГТОН, 21 марта. /ТАСС/. Аргентине необходимо существенное облегчение долгового бремени со стороны частных кредиторов для восстановления приемлемого уровня задолженности. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой.

"Для восстановления приемлемого уровня задолженности Аргентины с высокой степенью вероятности потребуется существенное облегчение долгового бремени со стороны частных кредиторов. Мы рассчитываем на процесс сотрудничества между Аргентиной и ее частными кредиторами в целях достижения соглашения, требующего широкого участия кредиторов", - отметила руководитель МВФ.

Как подчеркнула Георгиева, "приоритетной задачей остается оказание помощи Аргентине в деле восстановления ее экономики, сосредоточиваясь на наиболее уязвимых" ее секторах.

К концу марта Аргентина должна погасить задолженность размером более 30 млрд долларов. Правительство Аргентины на прошлой неделе сообщило, что у страны нет другого варианта, кроме как сокращение бремени задолженности, которая составляет 311 млрд долларов или более 90% ВВП.

Аргентина уже несколько лет не может восстановить темпы роста экономики и входит в число стран с самой высокой инфляцией. В мае 2018 года на фоне резкого падения курса национальной валюты предыдущий президент Аргентины Маурисио Макри обратился за помощью к МВФ. Фонд одобрил предоставление Аргентине 57 млрд долларов. Подписанное соглашение предусматривало проведение ряда реформ, направленных на снижение инфляции и дефицита бюджета.

27 октября прошлого года в Аргентине прошли президентские выборы, на которых победил левоцентристский кандидат Альберто Фернандес. Он заявил, что не намерен просить МВФ перевести 11 млрд долларов - оставшуюся часть одобренного кредита. Он также сообщил, что считает нужным договориться с кредиторами об отсрочке выплат, чтобы дать экономике Аргентины возможность развиться и погасить долги.