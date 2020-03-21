Парламент Франции одобрил поправки к бюджету и выделение средств в связи с коронавирусом

ПАРИЖ, 21 марта. /ТАСС/. Сенат Франции (верхняя палата парламента) проголосовал вечером в пятницу в поддержку законопроекта о поправках в бюджет страны, вносимых в связи с ситуацией, возникшей в результате эпидемии заболевания, вызванного новым коронавирусом. Об этом свидетельствует трансляция заседания верхней палаты, проведенная на ее сайте.

Ранее законопроект был одобрен Национальным собранием (нижней палатой парламента). Таким образом, документ теперь считается принятым и вступит в силу с момента опубликования в официальном вестнике "Журналь офисьель". Одобренный абсолютным большинством голосов в Сенате (327 за, 16 воздержались и ни одного против) документ предусматривает сильное негативное воздействие эпидемии на французскую экономику. По оценке, в 2020 году снижение ВВП достигнет 1%, а государственная задолженность возрастет до 3,9% ВВП.

В настоящее время в парламенте находится законопроект об объявлении в стране чрезвычайной санитарной ситуации - он должен быть рассмотрен в субботу и составит единый пакет с принятым в пятницу законом, представляющим его финансовую часть. В частности, в рамках принимаемых мер французское государство предусматривает немедленное выделение €45 млрд на помощь несущим крупные убытки предприятиям, а также на выплаты пособий трудящимся, переведенным на режим частично безработных.

Также вводится государственная гарантия под банковские кредиты предприятий - размер этого гарантийного фонда составит €300 млрд. Мелкие промышленные предприятия получат помощь в размере €1500, как и мелкие торговые предприятия. Главному управлению гражданской авиации выделяется €500 млн на меры по улучшению положений авиакомпаний, страдающих от запретов на полеты в другие страны.

Выступая в пятницу в Сенате, главный докладчик по бюджету Альберки де Монгольфе выразил уверенность, что "данный план спасения" промышленности и экономики страны "станет отнюдь не последним". Как сообщает агентство France-Presse, подобного мнения о необходимости целого ряда мер поддержки высказывают и ряд других сенаторов и депутатов.

По данным на вечер пятницы, число заразившихся коронавирусом во Франции выросло за сутки с 10 995 до 12 612, при этом число умерших увеличилось с 372 до 450.