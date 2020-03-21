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Кабмин непризнанного Косова отменил часть торговых пошлин против Сербии

Речь идет о пошлинах на сырье

БЕЛГРАД, 21 марта. /ТАСС/. Кабмин непризнанного Косова поддержал решение премьера Албина Курти и отменил торговые пошлины на сырье из Центральной Сербии, а также Боснии и Герцеговины. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба кабмина Косова.

"Правительство поддержало отмену пошлин на сырье из Сербии, также из Боснии и Герцеговины", - говорится в решении кабмина. Также ожидается, что до 1 апреля будет принято решение об отмене всех торговых пошлин на товары из Центральной Сербии.

27 февраля премьер Албин Курти заявил об отмене части тарифов на сербские и боснийские товары с 15 марта, а также об их полной отмене на три месяца с 1 апреля. В то же время глава косовского кабмина сообщил, что торговые пошлины будут введены вновь с 15 июня, если Белград не прекратит добиваться от стран отзыва признания косовской независимости.

В ноябре 2018 года Приштина ввела против сербских товаров пошлины в размере 10%, что вызвало резкую реакцию Белграда. После этого 21 ноября 2018 года косовары увеличили пошлины на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины еще на 100%, что привело к полной заморозке диалога с Белградом. Ущерб Белграда от тарифов превышает €1 млн в день. Изначально пошлины Приштины являлись ответом на неудачную попытку вступления в Интерпол, которая провалилась благодаря усилиям Белграда.

На протяжении последнего года дипломаты Сербии активно призывали развивающиеся страны пересмотреть решение о признании независимости Косова. За этот период сторону Белграда заняли 16 стран, включая Гану, Папуа - Новую Гвинею, Бурунди, Республику Суринам, Гвинею-Бисау, Либерию, Лесото, Мадагаскар, Республику Палау.

Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года. В настоящее время самопровозглашенную республику, по версии Сербии, признали 93 страны, 95 не признали, а еще пять не высказали свою позицию. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Израиль, Индия, Китай, а также пять стран - членов ЕС.

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