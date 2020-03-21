{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Мадуро заявил, что Россия предоставит помощь Венесуэле для борьбы с коронавирусом

Число случаев заражения в стране достигло 42

КАРАКАС, 21 марта. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Россия готова предоставить гуманитарную помощь Боливарианской Республике для борьбы с коронавирусом нового вида. Соответствующее заявление он сделал в пятницу во время телефонного разговора с вице-президентом Делси Родригес, который транслировался по государственному телевидению.

"Россия сообщила нам о предоставлении специальной гуманитарной помощи, которая должна прибыть в страну на следующей неделе", - отметил он. Мадуро также добавил, что в Венесуэлу прибыли "130 новых кубинских врачей".

Согласно последним официальным данным, число случаев заражения коронавирусом нового вида в Венесуэле достигло 42.

Теги
ВенесуэлаРоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
Регулятор Техаса усомнился в целесообразности ограничений на добычу нефти
Его председатель Уэйн Кристиан отметил, что нет никакой гарантии того, что другие страны или штаты не последуют этому примеру
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС