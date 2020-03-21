Мадуро заявил, что Россия предоставит помощь Венесуэле для борьбы с коронавирусом

КАРАКАС, 21 марта. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Россия готова предоставить гуманитарную помощь Боливарианской Республике для борьбы с коронавирусом нового вида. Соответствующее заявление он сделал в пятницу во время телефонного разговора с вице-президентом Делси Родригес, который транслировался по государственному телевидению.

"Россия сообщила нам о предоставлении специальной гуманитарной помощи, которая должна прибыть в страну на следующей неделе", - отметил он. Мадуро также добавил, что в Венесуэлу прибыли "130 новых кубинских врачей".

Согласно последним официальным данным, число случаев заражения коронавирусом нового вида в Венесуэле достигло 42.