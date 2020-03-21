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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть

Регулятор Техаса усомнился в целесообразности ограничений на добычу нефти

Его председатель Уэйн Кристиан отметил, что нет никакой гарантии того, что другие страны или штаты не последуют этому примеру

НЬЮ-ЙОРК, 21 марта. /ТАСС/. Регулятор освоения нефтегазовых запасов Техаса (Railroad Commission of Texas, RRC, перестала курировать железные дороги в 2005 году) сомневается в целесообразности возобновления системы пропорциональной добычи нефти в этом американском штате, которая предусматривает ее ограничение. Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении председателя RRC Уэйна Кристиана.

Он информировал, что несколько компаний, осваивающих недра Техаса, недавно выступили с предложением возобновить принцип пропорциональной добычи нефти. "Я крайне обеспокоен воздействием нестабильности на международном рынке нефти на экономику Техаса, бюджет штата и положение сотен тысяч техассцев, заработок которых зависят от нефтегазовой промышленности", - отметил Кристиан. "Пара операторов предложила ввести пропорциональную добычу, чтобы решить проблему. Я открыт для всех и каждой в отдельности идеи, призванной защитить "техасское чудо", но как убежденный сторонник свободного рынка у меня имеется ряд сомнений в отношении такого подхода", - добавил он.

"Во-первых, Техас работает не в вакууме. Если мы начнем пропорционально добывать нефть, то нет никакой гарантии того, что другие страны или штаты не последуют этому примеру", - продолжал глава RRC. "Railroad Commission of Texas по практическим соображениям не прибегал к пропорциональному принципу более 40 лет, в нашей комиссии нет сотрудников, обладающих опытом в таком процессе, и имеется в лучшем случае ограниченный интернет-ресурс, необходимый для этого", - признал Кристиан.

Он информировал, что в пятницу в режиме телеконференции обсудил с Министерством энергетики США пути стабилизации ситуации на нефтяном рынке. Минэнерго просило проинформировать частные компании Техаса о возможности начать перекачку первых 30 млн баррелей нефти в стратегический резерв страны. Ведомство сообщило в четверг, что запросило у Конгресса США $3 млрд на закупку суммарно 77 млн баррелей нефти американского производства для этого резерва.

ОПЕК и Техас

Генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо вечером 20 марта провел телефонные переговоры с RRC, стороны договорились продолжить консультации. Об этом ТАСС сообщил источник в секретариате, позднее информацию подтвердил в своем Twitter представитель комиссии Райан Ситтон. "Только что завершилась телефонная конференция с коллегами из США. Очень успешный разговор, очень плодотворный. Договорились продолжить", - сказал собеседник агентства, не уточнив деталей.

Как написала ранее американская газета The Wall Street Journal, Техас - крупнейший по добыче нефти штат в США - рассматривает предложение о сокращении добычи нефти в условиях падения цен. Техас не снижал добычу с 1970-х.

Цены на нефть резко упали после того, как Россия и Саудовская Аравия не смогли договориться о сокращении добычи нефти после марта, когда истекают текущие договоренности. Более того, бывшие союзники намереваются в апреле активно наращивать добычу, что наблюдатели уже окрестили ценовой войной. По состоянию на 20 марта, нефть Brent торговалась ниже отметки $29 за баррель, а североамериканская смесь WTI - ниже $25 за баррель. Техас является центром сланцевой добычи в США.

Теги
СШАСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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