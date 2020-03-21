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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть

США обвинили Россию во враждебных действиях в энергетической сфере

При этом в Госдепартаменте отказались комментировать возможность введения санкций против Москвы в связи с ситуацией на рынке нефти
Здание Госдепартамента США AP Photo/J. Scott Applewhite
Описание
Здание Госдепартамента США
© AP Photo/J. Scott Applewhite

ВАШИНГТОН, 21 марта. /ТАСС/. Госдепартамент США не комментирует возможность введения санкций против России в связи с ситуацией на рынке нефти, однако утверждает, что Москва якобы предпринимает враждебные действия в сфере энергетики. Соответствующее заявление сделал в пятницу на брифинге для журналистов представитель Госдепартамента США высокого ранга.

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"Мы не говорим о санкциях. Мы не сообщаем наперед о санкциях. Это резко идет вразрез с нашей политикой, так что я не буду это комментировать", - сказал он, отвечая на вопрос о том, не рассматривают ли США возможность санкций против России, чтобы стабилизировать цены на нефть. "Мы выявили множество случаев, и не только мы в исполнительной ветви власти, но также Конгресс приводил множество примеров, когда Россия использовала энергетику, как враждебный игрок, использовала ее для враждебных целей, и к этому я не буду больше ничего добавлять", - утверждал представитель американского внешнеполитического ведомства.

Он отказался уточнить, вели ли представители Госдепартамента США какие-либо переговоры с российской стороной по поводу ситуации на рынке нефти. "Мы не будем углубляться ни в какие частные обсуждения, которые мы вели с какой бы то ни было страной", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. "Мы призываем всех игроков обратить внимание на этот конкретный момент глобальной неопределенности и экономических трудностей и предпринять ответственные действия, чтобы мы могли все вместе преодолеть их", - добавил американский дипломат.

В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что "в надлежащее время" собирается подключиться к обсуждению ситуации вокруг разногласий РФ и Саудовской Аравии по нефти. Между тем, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия и Саудовская Аравия не ведут никаких войн из-за цен на нефть. Он также выразил уверенность, что в партнерские отношения двух стран не должны вмешиваться другие государства. По его словам, "огромный нефтяной сектор США сейчас находится в бедственном состоянии" из-за текущих цен.

Как сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников высокого ранга, администрация США планирует отправить в Саудовскую Аравию своего представителя в рамках усилий, направленных на стабилизацию ситуации на рынке нефти. По данным агентства, в Вашингтоне считают, что перенасыщение Саудовской Аравией рынков нефти усугубляет ситуацию, сложившуюся в мировой экономике в связи с последствиями вспышки нового коронавируса. Как ожидается, представитель Минэнерго США пробудет в Эр-Рияде по меньшей мере несколько месяцев.

Теги
СШАРоссияСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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