Первый в Краснодарском крае ветропарк планируют запустить в экплуатацию в 2021 году

КРАСНОДАР, 21 марта. /ТАСС/. Дочерняя структура испанской энергетической компании Elawan Energy S. L. - ООО "Элаван Пауэр" - совместно с московской ООО "Ветрогенерирующая компания" планирует в 2021 году ввести в эксплуатацию первый на Кубани ветропарк мощностью 72 Мвт, объем инвестиций в проект составляет 7,8 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил вице-губернатор Краснодарского края Анатолий Вороновский.

Строительство первого ветропарка в России началось в сентябре 2018 года. Как сообщала в марте пресс-служба АО "Новавинд" самая крупная в России ветроэлектростанция (ВЭС), ставшая первым завершенным проектом компании "Новавинд" (входит в электроэнергетический дивизион Росатома), начала поставки на оптовый рынок электроэнергии и мощности. Ветроэлектростанция расположена в Адыгее.

"Проект строительства ветропарка общей мощностью 72 Мвт и объемом инвестиций 7,8 млрд рублей реализуется компаниями ООО "Ветрогенерирующая компания" (г. Москва) и ООО "Элаван Пауэр" (дочерней структурой испанской компании Elawan Energy S. L.). На сегодняшний день проект прошел ряд административных процедур - получены необходимые согласования на муниципальном уровне, в настоящее время завершены все инженерно-изыскательские работы. Ориентировочный срок ввода ветропарка - 2021 год", - сказал Вороновский.

Он пояснил, что ветропарк будет расположен в Темрюкском районе на Кубани, для его создания в регионе определили земельный участок в 37 га. Также вице-губернатор Краснодарского края сообщил, что в Темрюкском районе на Кубани реализует проект по строительству ветропарка АО "Новавинд", его мощность составит 150 МВт, инвесторы вкладывают в проект более 20 млрд рублей. Инженерно-изыскательные работы по проекту уже выполнены, для реализации проекта необходим земельный участок более 140 га, сроки реализации проекта еще не определены.

В летний период, когда в Краснодарский край приезжают туристы, нагрузка на энергосистему увеличивается, периодически происходят аварийные отключения. Общая мощность энергостанций региона составляет 2,1 тыс. МВт, в то время как максимум электрической нагрузки в пик в регионе превышает 5 тыс. МВт. По этой причине, по его словам, электроснабжение потребителей региона осуществляется в том числе и из Ростовской области и Ставропольского края в объеме до 3 тыс. МВт.