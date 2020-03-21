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Распространение коронавируса нового типа

Власти США могут выделить более $2 трлн на смягчение последствий пандемии

Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу сообщил, что власти готовы направить средства приблизительно равные 10% ВВП

НЬЮ-ЙОРК, 21 марта. /ТАСС/. Американские власти могут выделить более $2 трлн на смягчение последствий нового коронавируса для экономики. С таким заявлением выступил в пятницу глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу в интервью телеканалу Fox News.

"Давайте не будем забывать, что размер пакета [помощи] составит как минимум $1,4 трлн, - указал Кадлоу. - При этом мы можем добиться его увеличения, чтобы оказать помощь отдельным отраслям, и тогда эта сумма превысит $2 трлн". Он подчеркнул, что власти США готовы направить на устранение последствий пандемии средства приблизительно равные 10% ВВП.

Ранее федеральное правительство подготовило пакет мер, призванных простимулировать американскую экономику на время кризиса, вызванного последствиями коронавируса. Кадлоу в среду уточнил, что его размер может превысить $1,3 трлн. В свою очередь президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в четверг не исключил, что его администрации может понадобиться больше денег от Конгресса на борьбу с коронавирусом в зависимости от масштабов распространения заболевания.

В Соединенных Штатах, согласно информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, ВОЗ и других официальных источников, число случаев заражения коронавирусом выросло до 19 624, умерли по меньшей мере 260 человек. Более 50% случаев заражения фиксируются на данном этапе в штатах Вашингтон, Калифорния и Нью-Йорк.

Теги
СШАРаспространение коронавируса нового типа
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