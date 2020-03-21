Хайнань вошел в тройку самых популярных регионов КНР среди китайских туристов

Согласно опросу общественного мнения, в котором приняли участие около 15 тыс. человек, после завершения эпидемии 17% респондентов хотели бы отдохнуть в провинции Юньнань на юго-западе страны, которую назвали самым привлекательным местом. За ней следует Хайнань (15%), а затем - ведущий мегаполис страны город Шанхай (14%), где проживают свыше 24 млн жителей. Наиболее непопулярной среди 31 административно-территориальной единицы материковой части КНР оказалась провинция Хубэй, где около трех месяцев назад возникла эпидемия нового коронавируса, которая уже распространилась на большинство стран мира.

Как следует из социального исследования, примерно 60% опрошенных планируют отправиться в путешествие по стране уже с мая по август и лишь 12% - с марта по апрель. Остальные считают, что туристические поездки могут подождать как минимум до осени.

Специалисты академии выяснили, что примерно треть респондентов предпочли бы пассивный отдых, еще 24% хотели бы целенаправленно осмотреть различные достопримечательности и только 9% любят культурные и спортивные программы. Более 90% китайских туристов заявили, что в сложившейся ситуации не хотели бы покидать страну и готовы путешествовать по КНР.

Оказалось, что самым популярным транспортом для путешествий по Китаю оказался личный автомобиль - им собираются воспользоваться более 40% туристов, на втором месте - поезда (29%), на третьем - автобусы (16%) и лишь затем - самолеты (14%).

Согласно исследованию, примерно 40% опрошенных планируют потратить во время путешествий на отпусках и выходных не более 10 тыс. юаней (около $1,4 тыс. по текущему курсу), еще 45% - от 10 тыс. до 40 тыс. юаней (до $5,6 тыс.). И лишь 3% готовы выделить из личного бюджета на развлечения свыше 50 тыс. юаней (примерно $7 тыс.).