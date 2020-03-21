Кабмин одобрил стратегию агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов до 2030 года

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Правительство одобрило стратегию развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов РФ на период до 2030 года. Об этом говорится в опубликованных на сайте кабмина в субботу решениях правительства РФ, принятых на заседании 19 марта.

"Решение правительства: одобрить стратегию", - отмечается в материалах кабмина. Документ разработан в целях обеспечения "динамичного развития национальной экономики" для долгосрочного планирования в сферах агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, говорится в решении правительства.

Бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в конце прошлого года подписал стратегию развития рыбохозяйственной отрасли до 2030 года. Тогда он отмечал, что Россия занимает пятое место в мире по среднедушевому потреблению рыбы и морепродуктов. При этом спрос как внутри страны, так и за рубежом будет только расти.

Стратегию планируется реализовать в два этапа: первый - до 31 декабря 2025 года, второй - с 1 января 2026 года по 31 декабря 2030 года. В документе предусмотрена реализация пяти основных [инвестиционных] комплексных проектов развития и семи поддерживающих проектов. Согласно документу, доход РФ от рыбного комплекса вырастет к 2030 году на 71,3%, до 418 млрд руб. Планируется, что увеличение валовой добавленной стоимости произойдет за счет развития производства продукции глубокой переработки. Ожидается, что рост долгосрочных финансовых вложений в отрасль нарастающим итогом к 2030 году составит 613 млрд руб. против 159 млрд руб. в 2018 году.

Оборот организаций по направлению "Рыболовство, рыбоводство и рыбопереработка" за этот период вырастет на 59,4% и достигнет 888 млрд руб. Объем добычи водных биоресурсов увеличится на 5,6%, до 5,396 млн тонн в год. Объем производства продукции товарной аквакультуры к 2030 году, согласно документу, возрастет в 2,6 раза и составит 618 тыс. тонн. При этом потребление рыбы и рыбопродуктов к 2030 году должно в среднем составить 25 кг в год на человека против 21,7 кг в 2018 году и 21,9 кг в 2019 году.

Планируется, что удельный вес отечественной рыбной продукции на внутреннем рынке к 2030 году составит 85% против 82% в 2018 году и 82,3% в 2019 году. Согласно документу, доля новых судов, построенных на территории России, к 2030 году должна достигнуть 80% против 15% в 2018 и 2019 годах. Доля продукции с высокой добавленной стоимостью в общем объеме произведенной рыбной продукции к 2030 году возрастет до 65% против 30% в 2018 году и 35% в 2019 году.