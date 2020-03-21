Правительство одобрило законопроект, облегчающий венчурные инвестиции

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Правительство России одобрило законопроект, который позволит увеличить объем венчурных инвестиций в инновационные проекты, особенно на ранних стадиях их жизненного цикла. Об этом говорится в материале, размещенном на сайте кабмина в субботу.

Законопроект "О внесении изменений в Федеральный закон "О науке и государственной научно-технической политике" будет внесен в Государственную Думу в установленном порядке.

Тем же решением правительства Минэкономразвития России поручено "организовать работу с предпринимательским сообществом, в том числе с лидерами технологических проектов и компаниями Национальной технологической инициативы, с целью совершенствования поддержки дальнейшего развития российского венчурного рынка".

О результатах проводимой работы министерство доложит правительству до 1 сентября.